11 марта 2026 в 09:45

Самолет совершил жесткую посадку на популярном среди россиян курорте

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там приостановили прием и отправку рейсов. Руководство аэропорта отметило, что ситуация находится под контролем.

Есть сообщение о неисправности самолета на взлетно-посадочной полосе (жесткая посадка). В настоящее время ситуация находится под контролем, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Красноярска в Якутск, подал сигнал бедствия в небе над Красноярским краем. Воздушное судно Airbus A319 с бортовым номером RA-73205 выставило в эфир код 7700, сигнализирующий о возникновении чрезвычайной или аварийной ситуации.

До этого сообщалось, что самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

В конце февраля около 300 россиян не смогли вылететь с Пхукета из-за поломки шасси самолета. Туристы остались на острове более чем на сутки.

