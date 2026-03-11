Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:13

Путин объяснил, какие перспективы открывает знание русского языка

Путин назвал русский язык общим достоянием

Русский язык является общим достоянием страны, заявил президент РФ Владимир Путин на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку. Глава государства подчеркнул, что владением им открывает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Это не только один из официальных языков организаций системы ООН и ряда региональных многосторонних структур, но и незаменимое средство межнационального общения на всем евразийском пространстве. Знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, — сказал Путин.

