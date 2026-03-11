ЦБ предупредил о гиперинфляции в случае снижения одного показателя ЦБ предупредил о риске гиперинфляции в 100% при снижении ставки до 3%

Банк России опубликовал исследование, согласно которому резкое снижение ключевой ставки до 3% станет фатальной ошибкой для экономики страны. Специалисты регулятора подчеркивают, что искусственное стимулирование спроса при текущих условиях приведет к масштабному перегреву и катастрофическим последствиям.

Необоснованное смягчение ДКП, выходящее за рамки контрциклической политики, несет значительные риски для экономики, — отмечают авторы аналитической записки Банка России.

По их прогнозам, кратковременный рост ВВП очень быстро сменится глубоким спадом, а долгосрочные перспективы развития страны окажутся под угрозой из-за потери экономической стабильности. Главной опасностью эксперты называют раскручивание инфляционной спирали, способной в течение нескольких лет достичь уровня 100%. Высокие инфляционные ожидания бизнеса и населения приведут к тому, что экономика утратит все возможности для нормального наращивания предложения, полностью повторив негативный опыт 1990х годов.

Данное исследование стало ответом на предложения ряда политиков и бизнесменов о форсированном снижении ставки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже предостерегала, что подобные меры — это «путь в гиперинфляцию», который неизбежно приведет к исчезновению долгосрочного кредитования и разрушению инвестиционного климата.

Ранее сообщалось, что с 17 по 24 февраля 2026 года инфляция в России составила 0,19%. Неделей ранее, с 10 по 16 февраля, показатель равнялся 0,12%, следует из данных Росстата. С начала февраля цены на потребительские товары в России увеличились на 0,51%.