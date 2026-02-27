Недельная инфляция выросла в России

С 17 по 24 февраля 2026 инфляция в России составила 0,19%, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Неделей ранее, с 10 по 16 февраля, показатель равнялся 0,12%.

Известно, что с начала февраля цены на потребительские товары в России увеличились на 0,51%. По расчетам с использованием среднесуточных данных за 2025 и 2026 год на 24 февраля, инфляция в годовом выражении составила 5,79%.

До этого сообщалось, что на 20 февраля 2026 года объем международных резервов Российской Федерации составил $797,2 млрд. Это на $8,9 млрд (686,3 млрд рублей) меньше, чем неделей ранее.

Тем временем инвестор Егор Федосов рассказал, что правительство рассматривает вопрос о снижении пороговой цены на нефть в рамках бюджетного правила. По его мнению, это решение может привести к ослаблению рубля до 100 рублей за доллар в ближайшее время и до 150 рублей в перспективе двух лет.

Также профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что снижению инфляции к целевому значению Центробанка России в 4% мешает увеличенная ключевая ставка. Экономист уточнил, что на значении сказывается и повышение НДС.

