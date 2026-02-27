Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 22:04

В одном российском регионе ввели режим воздушной тревоги

Развожаев: на территории Севастополя объявлен режим воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режим воздушной тревоги объявлен на территории Севастополя, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он призвал местных жителей проявить бдительность и следить за дальнейшими оповещениями от властей.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 февраля над регионами России, а также Черным и Азовским морями были сбиты 95 украинских беспилотников. Среди них пять летевших на Москву БПЛА. Кроме того, дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тверской и другими областями.

До этого из-за атаки ВСУ почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, детские сады и школы перевели на резервную генерацию.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

сирены
Севастополь
Михаил Развожаев
БПЛА
