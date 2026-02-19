Жителей Ленинградской области предупредили об угрозе с неба Дрозденко: в Ленинградской области ввели режим опасности атаки БПЛА

В Ленинградской области ввели режим опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозднеко в Telegram-канале. Власти также предупредили граждан о возможном замедлении мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал Дрозденко.

Ранее повреждения автомобилей были выявлены на территории Чувашии после атаки БПЛА. Глава республики Олег Николаев уточнил, что никто не пострадал, разрушений построек не зафиксировано.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в результате ударов повреждено несколько зданий и возник пожар в магазине.