Бочаров сообщил о ракетной атаке на Волгоградскую область Бочаров: на объекте Минобороны под Волгоградом начался пожар после атаки ВСУ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают ракетную атаку на регион, его слова приводятся в Telegram-канале администрации. По словам Бочарова, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на объекте Министерства обороны. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории объекта Министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание, — сказано в публикации.

Ранее Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. В результате ударов повреждены несколько зданий и возник пожар в магазине «Магнит».

До этого частичную эвакуацию жителей нескольких домов провели в Казани после падения одного из сбитых беспилотников рядом с жилым районом Залесный. Оперативные службы проверили территорию и фрагменты аппарата. Также во всех школах Казани на некоторое время отменяли занятия из-за угрозы атаки беспилотников.