Жителей нескольких домов Казани эвакуировали после падения беспилотника

Частичную эвакуацию жителей нескольких домов и детей из детского сада проводят в Казани после падения одного из сбитых беспилотников рядом с жилым районом Залесный, сообщается в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов города. Оперативные службы проверяют территорию и фрагменты аппарата.

В Татарстане сбито три беспилотника. Один из БПЛА был нейтрализован над лесополосой недалеко от жилого массива Залесный. Учитывая близость к жилым домам, оперативные службы должны убедиться в безопасности и проверить обломки. Поэтому для безопасности жителей микрорайона проводится частичная эвакуация нескольких домов по ул. Аксакова и детей из детского сада № 147, — говорится в сообщении.

Ранее управление образования города сообщило, что во всех школах Казани на некоторое время отменили занятия из-за угрозы атаки беспилотников. Жителей города призывали оставаться дома. Позднее образовательный процесс возобновили.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что регион подвергся масштабной ночной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Воздушные удары были зафиксированы в 12 районах. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет, никому не потребовалась эвакуация. При этом три жилых дома остались без электричества.