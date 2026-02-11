Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 06:42

В Ростовской области отразили массированную атаку украинских дронов

Слюсарь: ПВО Ростовской области отразила массированную атаку БПЛА в 12 районах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ростовская область подверглась масштабной ночной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Воздушные удары были зафиксированы в 12 районах.

Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Отражены БПЛА в 12 городах и районах, — сообщил Слюсарь.

Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет, никому не потребовалась эвакуация. Однако три жилых дома остались без электричесва, а у другого дома повредило фасад.

Ранее на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам.

До этого на заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, никто не пострадал.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.

Юрий Слюсарь
Ростовская область
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европе объяснили, чем обернется «частичное» вступление Украины в ЕС
Лавров рассказал, сможет ли Совет мира заменить ООН
Хирург объяснил, почему пациенты могут плакать после пластической операции
Бритни Спирс заключила «историческую сделку»
Лавров ответил, удается ли ему «пожить для себя»
В Госдуме перечислили новые полномочия врачей скорой помощи
Россиян предупредили, какие продукты опасны из-за вируса Нипах
Юрист дал совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 февраля: инфографика
Диверсанты ВСУ и последствия атаки на ЗАЭС: новости СВО к утру 11 февраля
США придумали способ надавить на Иран в вопросе ядерной программы
Российские силовики рассказали, что происходит с ВСУ в Запорожской области
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 108 украинских БПЛА
Не оставил ни гроша: почему старшая дочь Баталова не получила наследство
ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок
Лавров обвинил ЕС и Киев в попытках «изнасилования» мирной инициативы США
Психолог озвучила неприятную правду о реальности дружбы мужчины и женщины
Стал известен размер взятки в Киеве для освобождения от мобилизации
В Европе раскрыли хитрую уловку Киева на переговорах с Россией
Подсчитано точное количество воробьев в России
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.