В Ростовской области отразили массированную атаку украинских дронов Слюсарь: ПВО Ростовской области отразила массированную атаку БПЛА в 12 районах

Ростовская область подверглась масштабной ночной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Воздушные удары были зафиксированы в 12 районах.

Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Отражены БПЛА в 12 городах и районах, — сообщил Слюсарь.

Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет, никому не потребовалась эвакуация. Однако три жилых дома остались без электричесва, а у другого дома повредило фасад.

Ранее на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе завыли сирены. Жителей и гостей города-курорта призвали не подходить к окнам.

До этого на заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, никто не пострадал.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.