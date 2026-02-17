Зимняя Олимпиада — 2026
ВСУ атаковали Ростовскую область дронами

Слюсарь: ВСУ атаковали Ростовскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку, уничтожены БПЛА.

Уничтожены БПЛА в Азовском районе и г. Таганроге (акватория Таганрогского залива Азовского моря), — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских дронов за три часа вечером 15 февраля. В Минобороны РФ уточнили, что беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом. Работа проводилась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. По данным военного ведомства, все беспилотники относились к самолетному типу.

По подсчетам Министерства обороны, в ночь на 13 февраля силы противовоздушной обороны сбили в небе над Россией почти 60 беспилотников. Атаке со стороны Вооруженных сил Украины подверглись четыре региона страны, включая Волгоградскую, Ростовскую, Курскую области и Крым.

