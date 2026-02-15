Силы ПВО подрезали «крылья» 49 украинским беспилотникам Минобороны: ПВО сбила 49 украинских дронов над регионами РФ за три часа

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских дронов за три часа вечером 15 февраля, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом.

Перехвачено и уничтожено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов <...> над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один летевший на Москву, — уточняется в сообщении.

По данным военного ведомства, все беспилотники относились к самолетному типу. Дежурные силы ПВО работали в период с 20:00 до 23:00 мск.

Благодаря оперативным действиям военных, жертв и разрушений на земле удалось избежать. Это одна из самых массированных атак за последнее время. Власти регионов работают в штатном режиме, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.