Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 23:54

Силы ПВО подрезали «крылья» 49 украинским беспилотникам

Минобороны: ПВО сбила 49 украинских дронов над регионами РФ за три часа

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских дронов за три часа вечером 15 февраля, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом.

Перехвачено и уничтожено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов <...> над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один летевший на Москву, — уточняется в сообщении.

По данным военного ведомства, все беспилотники относились к самолетному типу. Дежурные силы ПВО работали в период с 20:00 до 23:00 мск.

Благодаря оперативным действиям военных, жертв и разрушений на земле удалось избежать. Это одна из самых массированных атак за последнее время. Власти регионов работают в штатном режиме, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

ПВО
Минобороны РФ
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массированный обстрел Белгорода: повреждения энергетики, пострадавшие
Вице-премьер Чехии сделал Хиллари Клинтон «очень несчастной»
Разногласия по санкциям привели к отставке замглавы Минфина США
Силы ПВО подрезали «крылья» 49 украинским беспилотникам
Случаи в Москве и Петербурге: угрожает ли оспа обезьян РФ, смертельна ли
Американец устроил кровавую расправу украинской беженке и ее парню
Украинский военный устроил стрельбу по сотрудникам ТЦ
«Мясник и убийца»: новый комбриг ВСУ «утилизирует» собственных солдат
Сирийские военные заняли оставленную США военную базу
Израильские ультраортодоксы напали на женщин — солдат ЦАХАЛ
ВСУ атаковали промышленные объекты в Белгородской области
Игры и конкурсы на Масленицу для детей и взрослых
В Афганистане предположили, кто победит в конфликте США и Ирана
SHOT сообщил о серии взрывов над Рязанью
Конькобежка из Нидерландов стала рекордсменкой на олимпийской 500-метровке
Российская фигуристка не вышла на первую тренировку на Олимпиаде
В Швейцарии решили не довольствоваться ролью «швейцара» в вопросе Украины
«Хорошая актриса»: кинокритик провел аналогии между Бузовой и Гурченко
Страны G7 обсудили главные угрозы на Ближнем Востоке и в Азии
«Нефтяной шантаж»: премьер Словакии обвинил Украину в давлении на Венгрию
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.