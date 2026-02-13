Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 07:19

Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь

Силы ПВО сбили над Россией 58 украинских беспилотников в ночь на 13 февраля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО в ночь на 13 февраля зафиксировали и сбили в небе над Россией почти 60 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 43 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Волгоградской области, 12 — над территорией Ростовской области, два — над территорией Курской области. Еще один дрон ВСУ уничтожен над территорией Республики Крым, уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки БПЛА на регион пострадали двое подростков 12 и 18 лет и женщина. Падения дронов зафиксированы в Волгограде на бульваре 30-летия Победы, улице 8-й Воздушной Армии и проспекте Героев Сталинграда.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя удар дронов по Мичуринску 12 февраля, отметил важность нанесения превентивных ударов по противнику. По его мнению, чтобы России избегать чувствительных ударов, необходимо действовать первыми.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

беспилотники
регионы
Россия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость килограмма огурцов в России побила шестилетний рекорд
Американские оружейные компании «снабдили» детей штурмовыми винтовками
«Обреченная нация»: Британию предупредили о последствиях из-за мигрантов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 февраля
В Ростовской области подвели итоги налета БПЛА на регион
Долина может «подняться» за счет зрителей в Коломне
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 февраля: инфографика
Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь
Генсек НАТО не смог правильно назвать самую большую страну
«Дождаться счастливого момента»: в Госдуме допустили блокировку Google в РФ
Россиянам назвали простейшие способы быстрее вылечить грипп или ОРВИ
«Придется платить»: Канаду призвали к ответу за русофобскую политику
Министр обороны ФРГ после слов о помощи Украине повел себя странно
Финляндии предрекли негативные последствия из-за конфронтации с Россией
Психолог ответила, чего точно не стоит дарить партнеру на 14 Февраля
Укрытия ВСУ на правобережье Днепра разлетелись в клочья
Опубликованы кадры горящих машин в Волгограде после атаки БПЛА
Разгромили позиции ВСУ у Днепра: успехи ВС РФ к утру 13 февраля
Нутрициолог рассказала, как снизить вред от блинов на Масленицу
Россиянам объяснили, как переложить прохудившуюся крышу зимой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.