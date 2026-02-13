Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь

Силы ПВО в ночь на 13 февраля зафиксировали и сбили в небе над Россией почти 60 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 43 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Волгоградской области, 12 — над территорией Ростовской области, два — над территорией Курской области. Еще один дрон ВСУ уничтожен над территорией Республики Крым, уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки БПЛА на регион пострадали двое подростков 12 и 18 лет и женщина. Падения дронов зафиксированы в Волгограде на бульваре 30-летия Победы, улице 8-й Воздушной Армии и проспекте Героев Сталинграда.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя удар дронов по Мичуринску 12 февраля, отметил важность нанесения превентивных ударов по противнику. По его мнению, чтобы России избегать чувствительных ударов, необходимо действовать первыми.