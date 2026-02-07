Зимняя Олимпиада — 2026
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде

Двое жителей Белгорода пострадали при ракетном обстреле ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел Белгорода, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, противник выпустил по городу 10 ракет. В результате были ранены по меньшей мере двое мирных жителей.

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 10 ракет. Ранены двое мирных жителей, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, пострадавшие — двое мужчин. Прибывшие на вызов врачи оказали им помощь. Кроме того, в Белгороде повреждены ряд инфраструктурных и два коммерческих объекта, 38 автомобилей, три квартиры и 12 частных домов.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 7 февраля Вооруженные силы Украины совершили массированный налет беспилотными летательными аппаратами на регионы страны. Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 82 цели.

Ранее в селе Верхний Любаж Курской области беспилотник упал на территорию частного домовладения, что привело к человеческим жертвам. В результате атаки погиб 27-летний мужчина, еще три человека госпитализированы с ранениями.

