07 февраля 2026 в 07:27

Свыше 80 дронов устроили массированный налет на Россию

Средства ПВО сбили 82 украинских беспилотника за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Вооруженные силы Украины совершили массированный налет беспилотных летательных аппаратов на Россию в ночь на субботу, 7 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 82 цели.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего БПЛА противник запустил по Волгоградской области. Над регионом сбили 45 дронов. Еще восемь беспилотников уничтожили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской, по четыре — над Орловской и Тверской, три — над Курской, по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

В ночь на 7 февраля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА на одном из предприятий вспыхнул пожар. Как уточнил врио губернатора Виталий Королев, инцидент произошел в ходе противодействия воздушной угрозе.

