07 февраля 2026 в 05:54

Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области после атаки ВСУ

Королев: предприятие загорелось после атаки ВСУ на Конаковский округ под Тверью

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
В ночь на 7 февраля в Конаковском округе Тверской области в результате отражения атаки беспилотников произошло возгорание на одном из предприятий, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. По его словам, информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует.

Инцидент произошел в ходе противодействия воздушной угрозе. После нейтрализации средствами противовоздушной обороны беспилотных летательных аппаратов на территории промышленного объекта возник пожар. Все необходимые аварийно-спасательные службы и силы оперативно прибыли на место для ликвидации возгорания и оценки последствий.

Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте, — уточнил Королев.

Подробности о характере повреждений и причиненном ущербе будут уточняться. Специалисты проводят осмотр и разбор последствий инцидента.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 7 февраля на Тверскую область была совершена атака беспилотников. По информации канала, жители Конаковского района заявили о минимум 10 взрывах, которые начались около 03:30 и продолжались некоторое время. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Тверская область
БПЛА
атаки
последствия
