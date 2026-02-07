Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области после атаки ВСУ

Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области после атаки ВСУ Королев: предприятие загорелось после атаки ВСУ на Конаковский округ под Тверью

В ночь на 7 февраля в Конаковском округе Тверской области в результате отражения атаки беспилотников произошло возгорание на одном из предприятий, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев. По его словам, информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует.

Инцидент произошел в ходе противодействия воздушной угрозе. После нейтрализации средствами противовоздушной обороны беспилотных летательных аппаратов на территории промышленного объекта возник пожар. Все необходимые аварийно-спасательные службы и силы оперативно прибыли на место для ликвидации возгорания и оценки последствий.

Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте, — уточнил Королев.

Подробности о характере повреждений и причиненном ущербе будут уточняться. Специалисты проводят осмотр и разбор последствий инцидента.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 7 февраля на Тверскую область была совершена атака беспилотников. По информации канала, жители Конаковского района заявили о минимум 10 взрывах, которые начались около 03:30 и продолжались некоторое время. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.