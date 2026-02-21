Ребенок погиб в аварии со скорой помощью в Тверской области

Ребенок погиб в аварии со скорой помощью в Тверской области

В Тверской области ребенок погиб в ДТП с участием машины скорой помощи, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Кто был вторым участником аварии пока неизвестно.

Известно, что в ДТП также пострадали еще шесть человек. Все детали и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Ростове-на-Дону водитель BMW не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В результате ДТП три человека, включая водителя, погибли. По предварительной информации, за рулем находился полицейский, который вызвался довезти до больницы пострадавшего мужчину.

Также массовая авария произошла на трассе в Дрожжановском районе Татарстана. Легковые автомобили Lada Kalina и Haval H5 столкнулись с грузовиком марки Volvo. В результате погибли два человека — водитель и пассажирка отечественной легковушки.

До этого пять человек погибли в результате ДТП с лобовым столкновением в Дагестане. Трагедия произошла в Магарамкентском районе. По предварительным данным, 46-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 35-летний местный житель.