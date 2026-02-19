Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:07

Жесткое столкновение двух легковушек лоб в лоб унесло жизни пяти человек

Пять человек погибли в ДТП с лобовым столкновением в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять человек погибли в результате ДТП с лобовым столкновением в Дагестане, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Трагедия произошла на трассе Магарамкент — Ахты — Рутул в Магарамкентском районе.

По предварительным данным, на втором километре автодороги 46-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 35-летний местный житель. В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров — двое из Lada Priora и один из Lada Granta — скончались на месте до приезда медиков.

Информация предварительная, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются, — добавили в МВД.

Ранее легковой автомобиль сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. В Сети появилась запись произошедшего, полученная с камеры видеонаблюдения. В ролике видно, как от удара женщину подбрасывает в воздух. В результате столкновения пенсионерка скончалась.

До этого в Петрозаводске произошло столкновение двух автомобилей. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как белая Skoda на полной скорости врезается в темно-синюю Mazda. Та в свою очередь от удара влетает в пешеходов. Три женщины в возрасте 39, 45 и 48 лет получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

