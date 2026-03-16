Назван главный проигравший в результате конфликта на Ближнем Востоке American Conservative: из-за конфликта на Ближнем Востоке пострадала Украина

Военная операция США и Израиля против Ирана обернулась для Украины катастрофой, написал американский журнал The American Conservative. По его данным, Украина продолжает терять личный состав и территории, при этом наблюдается множество новых негативных факторов.

Среди них расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну, указали журналисты. Также сейчас произошла пауза в переговорах.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Украина может столкнуться с задержками в поставках американских вооружений из-за конфликта на Ближнем Востоке. Она отметила, что в настоящее время внимание США сосредоточено именно на ближневосточном регионе.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины для защиты своих объектов на Ближнем Востоке от иранских беспилотников. Так он ответил на вопрос о готовности Киева оказать содействие Вашингтону в ходе американо-израильской кампании против Ирана.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что реализация предложения украинского главы Владимира Зеленского отправить операторов дронов на Ближний Восток может оставить ВСУ без систем противовоздушной обороны.