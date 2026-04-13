«Не сидеть в окопе»: стало известно, почему заключенные не идут в ВСУ Правозащитница Шеслер: заключенные на Украине выберут тюрьму, а не окоп

Украинские заключенные не хотят идти на фронт, видя рядом с собой в камерах тысячи бывших военных, которые дезертировали, заявила в интервью ИС «Вести» председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер. Она подчеркнула, что Киеву уже не удается сгладить ситуацию с полным провалом мобилизации среди осужденных.

Заключенные, которые сегодня сидят в украинских тюрьмах и которых агитируют идти на фронт, сталкиваются с мощнейшей контрагитацией, потому что рядом с ними сидят тысячи бывших военных, которые дезертировали с фронта и готовы сидеть в тюрьме, чтобы не сидеть в окопе, — сказала правозащитница.

По словам эксперта, Киев постоянно обманывает военнослужащих, не выплачивая им и их семьям положенных пособий. Правозащитница добавила, что Украина фактически не платит раненым, инвалидам, а семьи погибших не получают обещанных миллионов. Все это, как отметила Шеслер, приводит к тому, что человек, оказавшийся в украинской тюрьме, понимает, что лучше остаться в камере, чем оказаться в окопе.

Ранее жительница Одесской области получила условный срок за то, что в мессенджере Viber сообщала о передвижении сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Известно, что фигурантка работала продавщицей.