В Грозном эвакуировали 300 жителей многоэтажки из-за пожара РЕН ТВ: минимум два человека пострадали при пожаре в жилой многоэтажке в Грозном

В Грозном произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. По данным источника РЕН ТВ, предварительно, известно о двух пострадавших.

Возгорание началось на седьмом этаже многоэтажки, после чего пламя стремительно распространилось на восьмой и девятый этажи, охватив в общей сложности 700 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано 300 жильцов, включая 80 детей. Спасатели оперативно вывели людей из опасной зоны, не допустив массовых жертв.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Причины возгорания устанавливаются. Жильцов временно разместили в ближайших пунктах временного пребывания. Пожарные подразделения продолжают борьбу с открытым огнем, угрозы обрушения конструкций пока не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме на проспекте Андропова начался пожар. Эпицентр возгорания находился на пятом этаже, откуда, по словам очевидцев, вырывались языки пламени и густой черный дым. Прибывшие на место пожарные бригады незамедлительно приступили к эвакуации жильцов с верхних уровней здания.

До этого в Череповце вспыхнул пожар в цеху промышленного предприятия «Северсталь». По сведениям МЧС России, пламя охватило площадь в 300 квадратных метров.