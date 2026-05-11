День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 22:28

В Грозном эвакуировали 300 жителей многоэтажки из-за пожара

РЕН ТВ: минимум два человека пострадали при пожаре в жилой многоэтажке в Грозном

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Грозном произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. По данным источника РЕН ТВ, предварительно, известно о двух пострадавших.

Возгорание началось на седьмом этаже многоэтажки, после чего пламя стремительно распространилось на восьмой и девятый этажи, охватив в общей сложности 700 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано 300 жильцов, включая 80 детей. Спасатели оперативно вывели людей из опасной зоны, не допустив массовых жертв.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Причины возгорания устанавливаются. Жильцов временно разместили в ближайших пунктах временного пребывания. Пожарные подразделения продолжают борьбу с открытым огнем, угрозы обрушения конструкций пока не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме на проспекте Андропова начался пожар. Эпицентр возгорания находился на пятом этаже, откуда, по словам очевидцев, вырывались языки пламени и густой черный дым. Прибывшие на место пожарные бригады незамедлительно приступили к эвакуации жильцов с верхних уровней здания.

До этого в Череповце вспыхнул пожар в цеху промышленного предприятия «Северсталь». По сведениям МЧС России, пламя охватило площадь в 300 квадратных метров.

Регионы
Грозный
пожары
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавший в больницу после атаки ВСУ белгородец скончался
Сын-банкрот, отношения с Пригожиным, мошенники: как живет певица Валерия
Передвигавшиеся на байке жители Индии попали под каток
TikTok- и YouTube-блогеры проберутся на саммиты Евросоюза
Силовики перекрыли главную «президентскую» улицу в Киеве
Раскрыто, как повлияет маркировка радиоэлектроники на цены на авиабилеты
В Грозном эвакуировали 300 жителей многоэтажки из-за пожара
Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы
Патриарх Кирилл обратился к новому католикосу Грузии
«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол
НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку
Школьницу застрелили в парке перед выпускным
Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ
Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей
В Финляндии расправились с художницей из России
Анжелика Варум прилетела к дочери в США и сделала загадочное фото
Захарова разбила мечты Каллас об участии в переговорах с Россией
Российский посол сорвал овации в ФРГ, когда заговорил о лицемерии НАТО
НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака
Месси попал в расширенную заявку Аргентины на ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.