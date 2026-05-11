Пламя охватило цех «Северстали» в Череповце

В Череповце вспыхнул пожар в цеху промышленного предприятия «Северсталь», сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Вологодской области. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, пламя уже охватило площадь в 300 квадратных метров.

По предварительным данным, площадь возгорания в цеху промышленного предприятия составляет 300 квадратных метров. От МЧС привлечено 14 человек и пять единиц техники, — сообщили в министерстве.

Как уточнил в своем Telegram-канале глава города Андрей Накрошаев, горят бочки с бензолом и маслом. На месте также работают силы «Агрохимбезопасности» — всего около 40 человек. По информации комитета охраны окружающей среды, угрозы распространения огня на город нет.

До этого сообщалось о пожаре, который произошел в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание началось в помещении бара «Подозрительные лица». Огонь распространился по перекрытиям и чердаку. Людей из здания оперативно эвакуировали. Информации о жертвах или пострадавших не было.