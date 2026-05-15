15 мая 2026 в 14:01

В аэропорту Грозного ввели временные ограничения

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
В аэропорту Грозного введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Telegram-канале Росавиации. В ведомстве уточнили, что они касаются как прибытия, так и отправления рейсов.

Аэропорт Грозный (Северный): введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на использование воздушного пространства в районах московских аэропортов Внуково и Домодедово. В связи с этим оба авиаузла принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

До этого стало известно, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. Рейсы из Саратова и Антальи были перенаправлены на запасные аэродромы.

Между тем главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что возможность пересечь границу по биометрии в аэропортах повысит безопасность и сделает перелеты более удобными. Он отметил, что такая система уже доступна в некоторых аэропортах России.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
