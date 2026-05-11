«Все до мелочей»: командир взвода рассказал, как штурмовики готовятся к бою Командир Фролов: перед началом штурма нужно тщательно спланировать маршрут

Подготовить идеальный штурм невозможно, поскольку в реальном бою все происходит быстро и неожиданно, рассказал командир мотострелкового взвода Александр Фролов. По его словам, которые приводит MK.RU, несмотря на это, перед наступлением нужно все равно тщательно планировать маршрут и взаимодействие.

Обязательно проверяем все по картам и по картинке с дронов-разведчиков. Все до мелочей, вплоть до того, где можно переждать в каком-нибудь укрытии, где лучше зайти, куда отойти на случай прилета и так далее, — отметил Фролов.

Каждый штурм, продолжил офицер, как первый — со своими сюрпризами, но моральный дух высокий, бойцы заряжены на победу. По словам Фролова, лично ему помогает вера. Военный уверен, что с ними Бог, потому что они борются за правду.

Ранее сообщалось, что российские бойцы, заблокированные в железобетонной капсуле в Новопавловке, несколько раз взорвали ее изнутри, чтобы выбраться наружу. Как уточнил присутствовавший при этом боец 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрей Бабаев, когда образовалась дыра, они выбрались через нее.