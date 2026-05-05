Российские бойцы, заблокированные в железобетонной капсуле в Новопавловке, несколько раз взорвали ее изнутри, чтобы выбраться наружу, заявил присутствовавший при этом боец 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрей Бабаев. По его словам, которые приводит ТАСС, когда образовалась дыра, они выбрались через нее.

Ожидали, что все будет нормально. С каждой шашкой, с каждым подрывом надежда угасала, думали, что нам не выбраться. Выбрались мы тем же способом: взорвали все, образовалась дыра — через нее вылезли, — отметил он.

До этого украинские военные начали массово жаловаться, что сотрудники военкоматов мобилизуют и отправляют на фронт наркоманов и больных людей. По словам комбата отдельного стрелкового батальона Романа Ковалева, недавно к ним прибыл «новенький», который ни разу не был на полигоне из-за проблем с легкими.

Ранее военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом — поднявшие бунт были убиты. Как сообщили в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.