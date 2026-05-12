В Венесуэле дали дерзкое «обещание» США

Венесуэла никогда не превратится в 51-й штат Соединенных Штатов, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес после выхода из Международного суда в Гааге. Она подчеркнула, что венесуэльцы превыше всего ценят свою независимость.

Об этом нет речи и никогда не будет речи, <...> потому что, если что и есть у венесуэльцев, так это любовь к нашему процессу независимости, и мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость, — указала она.

Политик добавила, что президент США Дональд Трамп знает о работе Венесуэлы над дипломатической повесткой сотрудничества. Именно во взаимодействии с другими государствами, а не в присоединении к ним Каракас видит свой путь.

Сам Трамп неоднократно отмечал, что рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США в качестве 51-го штата. Одно из последних аналогичных заявлений хозяин Белого дома сделал в беседе с ведущим канала Fox News Джоном Робертсом.

После этого не исключено, что Вашингтон всерьез займется Кубой. По словам самого президента США, выработка дальнейшего курса станет одним из приоритетов после других внешнеполитических задач. Глава государства указывал, что контактами с кубинскими властями занимается госсекретарь Марко Рубио.