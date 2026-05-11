Трамп назвал страну, которая может стать «51-м штатом США» Трамп: Венесуэла может стать еще одним штатом США

Венесуэла «могла бы стать 51-м штатом США», заявил американский президент Дональд Трамп. Ведущий канала Fox News Джон Робертс уточнил, что лидер лично оповестил его о своих планах по телефону.

Только что поговорил по телефону с Дональдом Трампом <… >. Он сказал мне, что всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США, — отметил Робертс в соцсетях.

Ранее Трамп отверг ответ Ирана на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта. Американский лидер назвал позицию Тегерана совершенно неприемлемой.

Также стало известно, что президент США ищет способы выйти из военного противостояния с Ираном без возобновления полномасштабных боевых действий. Отмечалось, что ему надоел конфликт.

Также президент США сообщил, что Вашингтон намерен заняться Кубой. По его словам, выработка дальнейшего курса станет одним из приоритетов после других внешнеполитических задач. Глава государства отметил, что контактами с кубинскими властями занимается госсекретарь Марко Рубио.