Трамп счел неприемлемым ответ Ирана на мирное предложение США

Президент США Дональд Трамп отверг ответ Ирана на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта. Американский лидер назвал позицию Тегерана совершенно неприемлемой.

Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо! — написал президент США.

Ранее американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил о намерениях Трампа закончить войну с Ираном дипломатическим путем. Однако при необходимости политик готов к боевым действиям, уточнил дипломат.

До этого посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи рассказал, что переговоры Ирана и США не зашли в тупик. По его словам, диалог продолжается. Тирмизи объяснил, что о тупике можно говорить только в случае полного прекращения контактов между сторонами. Он подчеркнул, что стороны по-прежнему ведут диалог через Пакистан.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Россия обеспокоена новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе, так как они ставят под угрозу перспективу устойчивого урегулирования. Он отметил, что любые действия, препятствующие долгосрочным отношениям между сторонами, так или иначе, вызывают реакцию.