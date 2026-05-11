«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» раскритиковала российский футбол. Она поинтересовалась, где результат, учитывая вложения в развитие детского и юношеского спорта.

То есть самое большое количество спортивных школ, а где результат? Давайте разбираться. Что не соответствует? Тренерский состав, материально-техническая база, система соревнований, интересы? — задалась вопросом Роднина.

Ранее 20-летний полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов в ответ на интерес европейских топ-клубов заявил, что общение его агента с испанской «Барселоной» и итальянским «Интером» его не касается. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что на данном этапе хочет помогать армейцам.

До этого теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, заявила, что когда-нибудь хотела бы вновь приехать в РФ. При этом спортсменка призналась, что на данный момент это очень сложный вопрос, и выразила неуверенность, что кто-то, кроме ее родителей, ее там действительно ждет.