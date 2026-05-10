Сменившая гражданство теннисистка заявила, что хочет вернуться в Россию

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, в интервью YouTube-каналу BB Tennis заявила, что когда-нибудь хотела бы вновь приехать в РФ. При этом спортсменка призналась, что на данный момент это очень сложный вопрос, и выразила неуверенность, что кто-то, кроме ее родителей, ее там действительно ждет.

Конечно, когда-нибудь хотелось бы туда вернуться. Естественно. Посмотреть, как там все будет. На данный момент это, конечно, очень сложный вопрос. Не уверена, что кто-то, кроме моих родителей, меня там прям ждет. Я никогда не буду говорить, что я никогда бы не хотела туда возвращаться, — поделилась спортсменка.

Она также рассказала о том, что стала гражданкой Австралии 17 января. О решении сменить спортивное гражданство Касаткиной стало известно 29 марта 2025 года. До этого момента она выступала под российским флагом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Касаткину за гражданство Австралии. Парламентарий сравнил ее с проституткой, добавив, что спортсменка «отдалась за три австралийских доллара».