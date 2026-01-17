Атака США на Венесуэлу
Милонов сравнил Касаткину с проституткой

Рассуждающий о Касаткиной Милонов вспомнил о счастливых проститутках в борделях

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Sport24 обрушился с критикой на теннисистку Дарью Касаткину, которая получила гражданство Австралии. Парламентарий сравнил ее с проституткой, добавив, что спортсменка «отдалась за три австралийских доллара».

Я в ходе своих рейдов по борделям тоже иногда вижу женщин, которые говорят, что они счастливы быть проститутками. По сути дела у Касаткиной это попытка уйти от действительности и заглушить голос своей совести, потому что она предательница. Касаткина ведет себя как политическая шаболда, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Касаткина официально стала гражданкой Австралии. 28-летняя спортсменка, до этого возглавлявшая российский теннисный рейтинг, опубликовала фотографию с сертификатом о новом паспорте. Спортсменка написала, что благодарна и счастлива.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что пора забыть про бывшую первой ракетку России. По ее словам, высказывание теннисистки об обретенной свободе могло быть сделано в угоду Запада, который никого не станет принимать просто так.

