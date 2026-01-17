Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 13:15

Теннисистка Касаткина стала гражданкой Австралии

Теннисистка Дарья Касаткина Теннисистка Дарья Касаткина Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press
Теннисистка Дарья Касаткина официально стала гражданкой Австралии. 28-летняя спортсменка, ранее возглавлявшая российский теннисный рейтинг, опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с сертификатом о новом гражданстве.

Официально австралийка. Счастлива, благодарна, — сказано в посте.

Таким образом Касаткина, получившая австралийский вид на жительство в марте 2025 года, теперь будет выступать за новую страну. Текущий сезон для теннисистки сложился неудачно: за 41 матч в турнирах WTA она одержала лишь 19 побед при 22 поражениях. Это стало худшим показателем с 2019 года.

Ранее обозреватель RT Тара Рид, работавшая помощницей экс-президента США Джо Байдена, рассказала, что три раза в неделю изучает русский язык. Она подчеркнула, что считает важным уважать культуру страны, в которой живет. Рид получила российский паспорт в декабре 2025 года.

До этого популярный украинский блогер-миллионник Артур Бабич получил гражданство России спустя год после переезда в столицу. Он также открыл свой бизнес, зарегистрировавшись в налоговой как предприниматель.

