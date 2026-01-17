Теннисистка Касаткина стала гражданкой Австралии

Теннисистка Дарья Касаткина официально стала гражданкой Австралии. 28-летняя спортсменка, ранее возглавлявшая российский теннисный рейтинг, опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с сертификатом о новом гражданстве.

Официально австралийка. Счастлива, благодарна, — сказано в посте.

Таким образом Касаткина, получившая австралийский вид на жительство в марте 2025 года, теперь будет выступать за новую страну. Текущий сезон для теннисистки сложился неудачно: за 41 матч в турнирах WTA она одержала лишь 19 побед при 22 поражениях. Это стало худшим показателем с 2019 года.

