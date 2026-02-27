Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 16:05

Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» встретится с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, сообщили организаторы. Первые матчи состоятся 10–11 марта, ответные — 17–18 марта, финал турнира пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

В 1/8 финала ЛЧ встретятся: «ПСЖ» — «Челси», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», «Аталанта» — «Бавария», «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона», «Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм», «Буде-Глимт» — «Спортинг», «Байер» — «Арсенал» Действующим обладателем трофея является французский «Пари Сен-Жермен».

Тем временем экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин заявил, что в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное.

Ранее экс-футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк выразил мнение, что после ухода голландского тренера Дика Адвоката из сборной Кюрасао нет смысла следить за этой командой на чемпионате мира по футболу — 2026. Он выразил сожаление, что специалист завершил карьеру.

футбол
спорт
спортсмены
Лига чемпионов
