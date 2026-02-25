«Рассстроился из-за Дика»: Погребняк об уходе тренера Адвоката из Кюрасао Погребняк заявил, что не будет следить за сборной Кюрасао после ухода Адвоката

После ухода голландского тренера Дика Адвоката из сборной Кюрасао нет смысла следить за этой командой на чемпионате мира по футболу-2026, сообщил «Чемпионату» экс-футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк. Он выразил сожаление, что специалист завершил карьеру.

После ухода Дика Адвоката из сборной Кюрасао интерес к их выступлению на чемпионате мира с моей стороны пропал. Очень жаль, расстроился из-за ухода Дика, — сказал Погребняк.

Адвокат ушел с должности главного тренера национальной команды Кюрасао. Его решение вызвано проблемами со здоровьем у его дочери. Адвокат решил завершить тренерскую карьеру в 78 лет. Он сумел вывести Кюрасо на чемпионат мира по футболу — 2026. Под его руководством «Зенит» выиграл первое чемпионство России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Адвокат является самым сильным тренером в истории петербургского клуба «Зенит», заявил NEWS.ru экс-тренер команды Борис Рапопорт. Он назвал грандиозным достижение Адвоката, который вывел Кюрасао на чемпионат мира по футболу — 2026.