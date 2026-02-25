После ухода голландского тренера Дика Адвоката из сборной Кюрасао нет смысла следить за этой командой на чемпионате мира по футболу-2026, сообщил «Чемпионату» экс-футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк. Он выразил сожаление, что специалист завершил карьеру.
После ухода Дика Адвоката из сборной Кюрасао интерес к их выступлению на чемпионате мира с моей стороны пропал. Очень жаль, расстроился из-за ухода Дика, — сказал Погребняк.
Адвокат ушел с должности главного тренера национальной команды Кюрасао. Его решение вызвано проблемами со здоровьем у его дочери. Адвокат решил завершить тренерскую карьеру в 78 лет. Он сумел вывести Кюрасо на чемпионат мира по футболу — 2026. Под его руководством «Зенит» выиграл первое чемпионство России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Адвокат является самым сильным тренером в истории петербургского клуба «Зенит», заявил NEWS.ru экс-тренер команды Борис Рапопорт. Он назвал грандиозным достижение Адвоката, который вывел Кюрасао на чемпионат мира по футболу — 2026.