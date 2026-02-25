Ветеран «Зенита» назвал самого сильного тренера в истории клуба

Голландский специалист Дик Адвокат является самым сильным тренером в истории петербургского клуба «Зенит», заявил NEWS.ru экс-тренер команды Борис Рапопорт. Он напомнил, что с этим наставником команда выиграла первое чемпионство России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Наверное, это самый сильный тренер в истории «Зенита». Он выиграл первое чемпионство России, кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Со сборной России все немного по-другому сложилось, но тренер очень сильный. Я думаю, он последним работал из эпохи тренеров, которому под 80 лет, — сказал Рапопорт.

Он назвал грандиозным достижение Адвоката, который вывел Кюрасо на чемпионат мира по футболу-2026. По словам Рапопорта, из-за семейных обстоятельств специалист больше не будет работать в этой сборной.

Он вывел маленькую страну Кюрасао на чемпионат мира. Это еще раз доказывает, что он сильный специалист. Видимо, семейные обстоятельства сложились так, что он не будет тренировать Кюрасао на чемпионате мира. Он объяснил, что для него семья всегда будет в приоритете, — добавил Рапопорт.

Адвокат ушел с должности главного тренера национальной команды Кюрасао. Его решение вызвано проблемами со здоровьем у его дочери. Адвокат решил завершить тренерскую карьеру в 78 лет.

