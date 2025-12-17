Новый год-2026
«Уйти великим»: непобежденный чемпион мира по боксу Кроуфорд покинул спорт

Непобежденный чемпион мира по боксу Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Чемпион мира по боксу во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд заявил в соцсети X о завершении карьеры. Спортсмен был признан абсолютным победителем по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Уйти великим, больше нечего доказывать, — написал боксер.

Отмечается, что 38-летний спортсмен ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. Среди его достижений — 42 победы, 31 из них — с нокаутом.

Ранее российский боксер Мурат Гассиев стал новым регулярным чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе. В поединке, состоявшемся в Дубае, он нокаутировал в шестом раунде болгарина Кубрата Пулева. Бой носил тактический характер, оба спортсмена действовали осторожно, стремясь контролировать центр ринга.

До этого президент IBA Умар Кремлев заявил, что организация готова провести боксерский поединок между российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петром Яном из России и экс‑обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором из Ирландии. Он отметил, что посмотреть на этот бой будет очень интересно.

