«Уйти великим»: непобежденный чемпион мира по боксу Кроуфорд покинул спорт

Чемпион мира по боксу во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд заявил в соцсети X о завершении карьеры. Спортсмен был признан абсолютным победителем по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Уйти великим, больше нечего доказывать, — написал боксер.

Отмечается, что 38-летний спортсмен ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. Среди его достижений — 42 победы, 31 из них — с нокаутом.

