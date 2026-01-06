«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании Трамп признался, что Мелания ненавидит его знаменитый танец

Президент США Дональд Трамп рассказал, что первая леди Мелания не любит его фирменный танец, трансляция речи велась на C-Span. По словам политика, супруга также запрещает ему исполнять пародии.

Она ненавидит, когда я танцую. Я говорю: «Все хотят моих танцев». «Дорогой, это не по-президентски», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США привлек внимание общественности эксцентричным поведением, начав кривляться во время выступления перед палатой представителей. В ходе общения с прессой американский лидер внезапно перестал произносить связную речь, начал гримасничать и издавать нечленораздельные звуки.

Трамп также выступил за введение обязательных когнитивных тестов для американских президентов и вице-президентов. До этого республиканец говорил, что прошел полное обследование, включая проверку интеллектуальных способностей.

До этого появилась информация, что Трамп злоупотребляет аспирином. Якобы политик вот уже четверть века ежедневно употребляет высокую дозу препарата, аргументируя это необходимостью разжижения крови. Также сообщалось, что республиканец игнорирует предписания врачей.