Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:56

Трамп выступил за обязательные когнитивные тесты для президентов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Американский лидер Дональд Трамп выступил за проведение когнитивных тестов для президентов и вице-президентов США. В эфире C-Span он отметил необходимость сделать эти проверки обязательными. Ранее республиканец говорил, что прошел полное обследование, включая проверку интеллектуальных способностей. По словам Трампа, он справился со всеми вопросами.

Я считаю, что каждого президента и вице-президента следует обязать проходить когнитивные тесты, — сказал республиканец.

Ранее сообщалось, что 79-летний Трамп начал стремительно стареть. По словам источника из окружения президента, политик только играет в гольф и отказывается регулярно заниматься физическими нагрузками. Кроме того, американский лидер предпочитает рацион питания, насыщенный солью и жирами, а в список его любимых блюд входят бургеры и картофель фри.

До этого появилась информация, что Трамп злоупотребляет аспирином. Якобы политик вот уже четверть века ежедневно употребляет высокую дозу препарата, аргументируя это необходимостью разжижения крови. Также сообщалось, что республиканец игнорирует предписания врачей.

Дональд Трамп
здоровье
тестирования
интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность подозреваемого в нападении на дом Вэнса
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличил золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Больше 150 животных сгорели заживо на ферме
«С самого начала не нравилась»: Каллас о ссоре с фон дер Ляйен
Россиянин объявил о поиске девушки, ударившей его за навязчивый флирт
Стало известно, что запрещалось на Рождество испокон веков
«Ласковее становятся»: в ГД предложили новые виды вооружения против ВСУ
«Всегда с тобой»: Харламов публично обратился к дочери
В США заявили, что мирное соглашение по Украине почти готово
Украинцы пытались продать своего младенца за $10 тыс.
В Германии назвали обязательное условие для отправки военных на Украину
«Полный сброд»: Трамп о протестующих против операции в Венесуэле
Трамп объяснил, за что обиделся на Мадуро
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
Общество

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.