Трамп выступил за обязательные когнитивные тесты для президентов

Американский лидер Дональд Трамп выступил за проведение когнитивных тестов для президентов и вице-президентов США. В эфире C-Span он отметил необходимость сделать эти проверки обязательными. Ранее республиканец говорил, что прошел полное обследование, включая проверку интеллектуальных способностей. По словам Трампа, он справился со всеми вопросами.

Я считаю, что каждого президента и вице-президента следует обязать проходить когнитивные тесты, — сказал республиканец.

Ранее сообщалось, что 79-летний Трамп начал стремительно стареть. По словам источника из окружения президента, политик только играет в гольф и отказывается регулярно заниматься физическими нагрузками. Кроме того, американский лидер предпочитает рацион питания, насыщенный солью и жирами, а в список его любимых блюд входят бургеры и картофель фри.

До этого появилась информация, что Трамп злоупотребляет аспирином. Якобы политик вот уже четверть века ежедневно употребляет высокую дозу препарата, аргументируя это необходимостью разжижения крови. Также сообщалось, что республиканец игнорирует предписания врачей.