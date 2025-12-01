Стало известно, сколько жителей России сдали тест на ВИЧ Мурашко: каждый третий россиянин прошел тестирование на ВИЧ в 2024 году

Каждый третий россиянин, а именно 37% от населения всей страны в 2024 году прошли обследование на наличие ВИЧ-инфекции, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он так же отметил, что охват антиретровирусной терапией достиг 90,5% среди пациентов с ВИЧ и превысил целевые показатели государственного плана.

Охват населения страны тестированием на ВИЧ в 2024 году увеличился до 37%. Этот результат свидетельствует о том, что Россия по-прежнему занимает лидерские позиции по данному направлению среди мировых систем здравоохранения, — рассказал Мурашко журналистам.

Ранее стало известно, что в части российских регионов увеличивается число людей, зараженных ВИЧ-инфекцией. По информации источника, локальные вспышки могут быть зафиксированы в Иркутской области, Республике Хакасия и Республике Коми.

До этого Чукотский автономный округ стал лидером по заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди российских регионов в 2024 году. Согласно данным Минздрава, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 79,1 случая на 100 тысяч населения.