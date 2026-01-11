Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 06:20

Раскрыто, какие штрафы могут грозить за неправильно убранный снег

Эксперт по ЖКХ Бондарь: убранный на дорогу снег чреват штрафом в 10 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За сваленный на общую дорогу снег могут оштрафовать на 10 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, подобные действия в ряде случаев расценивают как помеху дорожному движению.

В случаях при уборке, если снег перемещается не в специально отведенные места, а на общую дорогу, возможно применение статьи 12.33 КоАП РФ. Жителю вероятен штраф от 5 до 10 тыс. рублей. Поскольку подобные действия могут расценивать как умышленное создание помех в дорожном движении, — подытожил Бондарь.

Собеседник напомнил, что закон наказывает не за сам факт наличия снега на участке, а именно за создание опасных препятствий для работы специальных служб. Стоит также учитывать, что в разных регионах действуют свои правила благоустройства, подчеркнул он.

Они могут детально прописывать порядок действий при борьбе с сугробами. Соблюдение правил помогает поддерживать порядок, ориентируясь прежде всего на защиту жизни и сохранность имущества, — подытожил Бондарь.

Ранее эксперт рассказал, что выброс новогодней елки из окна может привести к административной ответственности. Он отметил, что за такие действия предусмотрен штраф. Если падение дерева причинит вред здоровью человека или чужому имуществу, ситуация может перерасти в уголовное разбирательство.

