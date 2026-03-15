В Шебекинском округе дрон атаковал микроавтобус с людьми Гладков: в селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал микроавтобус

В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотник атаковал микроавтобус, ранив двух человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны.

У мужчины диагностированы мелкие осколочные ранения лица, у женщины предварительно баротравма. Для дальнейшего обследования их транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.

Транспортное средство получило повреждения в результате удара дрона. Жителей призывают соблюдать меры безопасности.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотников пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории сельскохозяйственного предприятия, применив дроны-камикадзе.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали Стародубский муниципальный округ Брянской области. В результате удара дронов-камикадзе повреждения получили пять гражданских автомобилей. Местные власти тогда сообщили, что пострадавших нет, а на месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.