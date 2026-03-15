Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили прекращение войны

Министры иностранных дел Турции и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры по ближневосточному урегулированию, передает пресс-служба турецкого МИД. Детали переговоров и возможные договоренности не раскрываются.

Хакан Фидан и Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили усилия по прекращению военного конфликта. Беседа состоялась 15 марта по инициативе турецкой стороны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Востоковед Фархад Ибрагимов считает, что решение о проведении наземной операции в Иране может нанести серьезный ущерб президенту США Дональду Трампу. В частности, главе государства может грозить импичмент. При этом его соратники по Республиканской партии могут отвернуться от него и поддержать демократов.

До этого издание UnHerd ранее написало, что наземная операция США на территории Ирана рискует обернуться катастрофой для Вашингтона. По мнению авторов публикации, главными препятствиями на пути ВС Штатов станут обширная территория и высокая численность населения Исламской Республики.