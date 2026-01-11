Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 05:50

«Полное уничтожение»: в КНДР предупредили Японию о риске милитаризма

В КНДР предупредили Японию о провале при попытках возрождения милитаризма

Токио, Япония Токио, Япония Фото: AFLO/Global Look Press
Планы японских властей по милитаризации создают серьезные риски для региональной и глобальной безопасности и приведут к «полному уничтожению» Японии, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там отметили, что сейчас страна медленно погружается в «неомилитаристскую манию».

Новый милитаризм, подпитываемый ненавистью к другим этническим группам, жаждой мести и завоеваний, постепенно начал проявляться во время правления премьер-министра [Синдзо] Абэ и теперь быстро перерос в кризис, угрожающий стабильности во всём мире, а также судьбе человечества, — указало агентство.

Агентство напомнило, что расходы Японии на оборону становятся все больше, они уже достигли рекордного уровня за последние 12 лет. Токио пытается превратить страну в ядерное государство, констатировали аналитики КНДР.

Ранее представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган отмечал, что миролюбивым странам нужно бороться с возрождением милитаризма в Японии. По его словам, расходы Пекина на оборону умеренные, их доля в ВВП республики ниже среднемирового уровня.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона негативно воспринимает дискуссии о возможности появления ядерного оружия у Японии. Он считает, что милитаризация островного государства лишь усугубит обстановку в Северо-Восточной Азии.

Япония
милитаризм
КНДР
Азия
