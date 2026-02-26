Людям, которых взволновала судьба одинокой обезьянки Панти в зоопарке японского города Итикава, стоит сопереживать тем, кто оказался под гнетом Киева, сказала на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, украинские власти уже много лет устраивают ад на Земле, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть люди живые — мужчины, женщины, детей много — которые страдают сегодня, страдают сейчас, страдали много лет подряд от пыток нечеловеческих. Может быть, всем миром найдем в себе силы и посмотрим не на кадры из японского зоопарка, а на кадры того, что развернуто в виде вот таких вот секретных тюрем и пыточных на наших границах, на территориях, подконтрольных киевскому режиму? — задалась вопросом Захарова.

До этого Мария Захарова заявила, что весь мир «в благородном порыве» объединен историей макаки, в то время как страдания сотен детей от мировых конфликтов игнорируются. По ее мнению, отдельные государства направляют значительные средства, чтобы превращать детей «в таких вот обезьянок Панти».

История осиротевшего детеныша японской макаки по кличке Панти, отвергнутого сородичами после того, как его бросила мать, вызвала широкий общественный резонанс. Сюжет о Панти заинтересовал публику далеко за пределами Японии, многие зрители признавались, что им было невыносимо на это смотреть.