25 февраля 2026 в 10:45

Захарова оценила историю с обезьянкой в японском зоопарке

Захарова: люди игнорируют страдающих от действий ВСУ детей и жалеют обезьянку

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Люди по всему миру жалеют обезьянку Панти в японском зоопарке, которую бросили сородичи, но игнорируют страдания пострадавших от действий Киева детей, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что большинство следящих за историей людей не обращают внимания на то, что их государства направляют значительные средства на то, чтобы «превращать детей в таких вот обезьянок Пантей».

Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве объединен историей обезьянки, у которой есть еда, есть смотрители <…> И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории, — сказала Захарова.

В социальных сетях распространилось видео с кадрами нападения взрослого макака на детеныша Панти из зоопарка города Итикава в Японии. Панти родился 26 июля, после отказа матери его перевели на искусственное вскармливание, а в конце января вернули в стаю. На обезьяньей площадке рядом с ним размещена игрушка — оранжевый плюшевый орангутанг, которого сотрудники используют как замену матери.

Ранее Захарова заявила, что сегодня средства массовой информации озабочены ситуацией с детенышем обезьяны в Японии больше, чем проблемами ядерного оружия. Захарова отметила, что Франция и Великобритания в практическом плане манипулируют данной темой. Государства заигрывают с проблематикой ядерного оружия вместе с киевскими властями, подчеркнула она.

