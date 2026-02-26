Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:51

В Таиланде ищут 25-летнего россиянина

Волонтеры разыскивают пропавшего в Таиланде 25-летнего россиянина Марченко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские волонтеры в Таиланде разыскивают 25-летнего гражданина России Александра Марченко, который жил на севере страны и пропал в Бангкоке в середине февраля, сообщил РИА Новости лидер группы волонтеров и администратор Telegram-канала «Чиангмай, Пай и Север Таиланда» Арсений Камышев. Волонтер сообщил, что после визита в консульский отдел посольства России в Бангкоке Марченко исчез и его местонахождение пока неизвестно.

Мы разыскиваем россиянина Александра Марченко 2000 года рождения, который пропал в начале февраля из городка, где он жил на севере Таиланда, потом внезапно объявился в середине февраля в консульском отделе посольства России в Бангкоке без денег и документов и через два дня снова пропал, — сказал волонтер.

Марченко ранее проживал в провинции Чиангмай, в районном центре горного района Чиангдао, где преподавал в местной школе. Было предположение, что молодой человек мог вернуться на север страны, однако подтверждений этому нет. Добровольцы, работающие в северных провинциях, контактируют с полицией и помогают с переводом при происшествиях с россиянами.

Ранее сообщалось, что у россиянки требуют почти 1,5 млн рублей за освобождение сына из изолятора в Таиланде. Родные заявляют, что молодой человек стал жертвой провокации со стороны соотечественницы. Перед исчезновением молодой человек предупредил сестру о вероятных попытках шантажа в отношении семьи.

Таиланд
россияне
туристы
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Принято окончательное решение о Telegram в России
«Нужно заявить открыто»: Зеленского уличили во лжи о неисправности «Дружбы»
Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца
Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры в Женеве зашли в тупик
Украинский дрон ударил по Брянской области и ранил мирного жителя
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.