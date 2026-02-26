В Таиланде ищут 25-летнего россиянина

Российские волонтеры в Таиланде разыскивают 25-летнего гражданина России Александра Марченко, который жил на севере страны и пропал в Бангкоке в середине февраля, сообщил РИА Новости лидер группы волонтеров и администратор Telegram-канала «Чиангмай, Пай и Север Таиланда» Арсений Камышев. Волонтер сообщил, что после визита в консульский отдел посольства России в Бангкоке Марченко исчез и его местонахождение пока неизвестно.

Мы разыскиваем россиянина Александра Марченко 2000 года рождения, который пропал в начале февраля из городка, где он жил на севере Таиланда, потом внезапно объявился в середине февраля в консульском отделе посольства России в Бангкоке без денег и документов и через два дня снова пропал, — сказал волонтер.

Марченко ранее проживал в провинции Чиангмай, в районном центре горного района Чиангдао, где преподавал в местной школе. Было предположение, что молодой человек мог вернуться на север страны, однако подтверждений этому нет. Добровольцы, работающие в северных провинциях, контактируют с полицией и помогают с переводом при происшествиях с россиянами.

Ранее сообщалось, что у россиянки требуют почти 1,5 млн рублей за освобождение сына из изолятора в Таиланде. Родные заявляют, что молодой человек стал жертвой провокации со стороны соотечественницы. Перед исчезновением молодой человек предупредил сестру о вероятных попытках шантажа в отношении семьи.