В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля

Мессенджер Telegram могут заблокировать в России в начале апреля, если Роскомнадзор примет соответствующее решение, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Ющенко. По его словам, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи не обладает информацией о прекращении работы приложения, но исключать такой вероятности нельзя.

Я не обладаю информацией, заблокируют ли Telegram в начале апреля. Это продолжение многосерийного сериала, который начался несколько месяцев назад и продолжается каждый день. Такой информации в нашем комитете не было. Если будет принято решение, то оно реализуется. Гадать на кофейной гуще смысла нет. Как я оцениваю возможность блокировки Telegram? Я считаю, что в наше время может быть быть все что угодно, — сказал Ющенко.

Ранее появилась информация, что Telegram заблокируют в первых числах апреля. По сведениям источника, знакомого с обсуждениями в профильных ведомствах, два собеседника, близкие к Кремлю, назвали решение окончательным. Среди причин для блокировки рассматривался рост случаев вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в противоправную деятельность.

