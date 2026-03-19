Telegram вновь сбоит Россияне второй день жалуются на сбой в работе Telegram

Второй день подряд в работе мессенджера Telegram фиксируется сбой. По данным портала Downdetector, за последние сутки от россиян поступило свыше 2,5 тыс. жалоб, за час — около 100.

С проблемами столкнулись жители Махачкалы, Рязани, Владимира, Тамбова, Ставрополя, Владикавказа и других городов. Они жалуются на невозможность загрузить медиафайлы, а также текстовые сообщения. Причины сбоя неизвестны.

Ранее с перебоями работал сервиса «Яндекс Телемост». Пользователи не могли подключиться к видеоконференции и даже открыть само приложение.

Накануне появилась информация, что по итогам вторника, 17 марта, Telegram заблокировал 114 348 групп и каналов. Предыдущий максимум был зафиксирован 10 марта, когда удалили 102 612 сообществ.

Тем временем стало известно, что авторы публичных каналов в мессенджере МАХ получат возможность создавать собственные стикеры. В пресс-службе компании отметили, что к тестированию функционала уже присоединились звезды шоу-бизнеса и блогеры. В скором будущем также появится возможность делиться наборами с другими пользователями.