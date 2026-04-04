Вход по паспорту, запрет VPN, новые мессенджеры: как изменится интернет

4 апреля отмечается Международный день интернета. В последнее время глобальная Сеть претерпела значимые изменения, в частности многие страны идут по пути различных ограничений. Что будет дальше происходить со Всемирной паутиной, ожидает ли жителей всего мира вход в интернет по паспорту, сохранятся ли мессенджеры в нынешнем виде, будут ли наказывать за VPN-сервисы — в материале NEWS.ru.

Сохранится ли анонимность в интернете

Глобальное будущее интернета как в России, так и во всем мире объединено, пожалуй, единым трендом — отказом от анонимности, пояснил в беседе с NEWS.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

«Когда-то все это казалось очень милым. Однако отказ от анонимности сегодня — жизненная необходимость, что связано с появлением в огромном количестве различных спамеров, хейтеров, мошенников. Именно поэтому крайне важно в максимально оперативном режиме находить тех, кто прячется за VPN», — указал эксперт.

Клименко предположил, что государства будут идти несколько отличающимися юридическими путями: «Где-то, например, будут запрещать VPN, где-то эти сервисы, наоборот, начнут сотрудничать с властями. Однако общий финал окажется примерно одинаковым — создание единого регулируемого информационного пространства, где анонимность будет вытеснена на обочину».

Таким образом, Клименко не исключил, что вход в интернет уже в обозримой перспективе фактически будет осуществляться по паспорту: «Авторизация окажется неизбежной. Это означает, что любой пользователь при необходимости будет найден».

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев заявил NEWS.ru, что «раньше интернет был территорией анархии». «Теперь такого, конечно, больше не будет», — заверил он.

Ранее тогда еще секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что анонимность в интернете приводит к росту киберпреступлений. По мнению Патрушева, из-за анонимности получают широкое распространение опасные компьютерные вирусы.

Будут ли страны создавать изолированный интернет

Сегодня происходит глобальный процесс обосабливания интернета, его разбивки на зоны, рассказал в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Сейчас почти каждая страна пытается заизолироваться в том или ином виде, при этом глобальный интернет все равно существует», — указал собеседник.

В России с 2019 года действует закон о суверенном Рунете, принятый для защиты от внешних угроз. Согласно нормам, операторы связи должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором (РКН). Так ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика в случае возникновения угрозы устойчивости, целостности и безопасности интернета. Помимо этого, РКН получил право блокировать доступ к запрещенным в стране ресурсам.

В ноябре прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявлял, что российский сегмент интернета не планируется отключать от зарубежных сервисов. В частности, он отмечал, что государство «умеет отделять вредоносный контент от полезного», поэтому будет действовать избирательно, чтобы у россиян сохранился доступ к действительно нужным иностранным ресурсам.

Что будет с цифровизацией данных

На сегодняшний день Рунету необходимы вполне понятные ограничения — речь идет о запрещенной информации, а также о работающем наказании за доступ к таковой, пояснил Муртазин. Он признал, что ограничения в Сети, безусловно, нужны, они существуют во всех странах, однако важно избегать перегибов.

Как ни парадоксально звучит, но в некоторых случаях имеет смысл отказываться от цифровизации, выразил мнение Урван Парфентьев.

«Это возможно в тех ситуациях, когда речь идет о наиболее чувствительной информации, например о медицинских данных, касающихся состояния здоровья граждан. Мы понимаем, что любые сведения рано или поздно могут утечь», — пояснил эксперт.

Таким образом, по его словам, масштабная цифровизация несет в себе риски для сохранности данных.

Какая судьба ждет мессенджеры

Государства во всем мире начали понимать ценность качественной информации, указал Клименко. По его мнению, если на рынок и будут допускаться иностранные игроки, то согласившиеся выполнять те или иные дополнительные условия.

«Очевидное требование — сотрудничество с правоохранительными органами. Это касается не только России, такой тренд окажется повсеместным. Естественно, от администраций мессенджеров будут требовать передачу данных. Условно говоря, американский кейс с TikTok, когда заявлялось, что компания передает информацию о пользователях в Китай, рано или поздно будет отработан. Если иностранные мессенджеры продолжат работать, то хранить, обрабатывать и передавать данные они будут по законам той страны, в которой функционируют», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По его мнению, с социальными сетями случится схожая история. Клименко предположил, что зарегистрироваться в иностранных сетях вряд ли окажется возможным. «Максимально полная авторизация, как мне видится, станет общемировым трендом», — сказал специалист.

В свою очередь Парфентьев не исключил, что в дальнейшем, вполне возможно, появятся новые формы общения пользователей: «Мы помним, что сначала возникли чаты, потом — блоги, затем — социальные сети, а уже в дальнейшем — мессенджеры. Не исключено, что в недалекой перспективе мы увидим новую коммуникационную среду. Какую именно — зависит от скорости технического прогресса».

Будут ли блогеры нести ответственность наравне со СМИ

Страны рано или поздно договорятся, что блогеры будут нести всю полноту ответственности за свои слова, полагает Клименко.

«Уже есть судебная практика, которая говорит, что, с одной стороны, у блогеров нет лицензии СМИ, но фактически они таковыми являются. Поэтому по ряду дел они отвечают по тем же основаниям, что и, например, редакции изданий», — заключил эксперт.

Будут ли наказывать за использование VPN-сервисов

По мнению Парфентьева, власти вряд ли пойдут на введение административной ответственности за использование VPN, поскольку данными сервисами сегодня пользуются десятки миллионов россиян.

Как подтвердил первый зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин, полный запрет VPN и наказание за их использование не рассматривались в Госдуме. Он добавил, что выступает против столь кардинальных мер. По словам парламентария, «штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений».

«Именно в этой логике разрабатывались соответствующие законодательные инициативы, а вот полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались», — добавил депутат. Он выразил надежду, что Минцифры удастся найти компромисс в решении проблемы.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин заявил, что использование VPN-сервисов несет серьезные риски для личных данных россиян. По его словам, бесплатные VPN не обеспечивают защиту, а часто сами собирают информацию о пользователях или содержат вредоносные модули.

