ЦБ будет требовать раскрытия обезличенных данных от финорганизаций ЦБ с 2027 года начнет требовать раскрытия обезличенных данных от компаний

Банк России с 2027 года начнет требовать от финансовых организаций раскрытие обезличенных данных о структуре собственности, рассказала «Интерфаксу» директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова. Сейчас данные о своих владельцах раскрывают менее 1% банков, что мешает клиентам оценивать риски.

Регулятор внедрит схему «обезличенного раскрытия»: конкретные имена останутся в секрете, но организации обяжут публиковать качественные характеристики своих собственников. Система будет представлять собой анкету из 12 вопросов с ответами «да» или «нет». Это позволит рынку понять надежность структуры собственности, не подставляя владельцев под персональные санкции Запада. ЦБ сам заполнит эти формы на основе имеющихся у него данных и после сверки с компаниями.

Регулятор подчеркивает, что такой формат не позволит вычислить конкретные фамилии, но даст четкое понимание надежности бизнеса. Новые правила планируют утвердить в 2026 году, а полноценно система заработает с апреля 2027-го.

Ранее стало известно, что российские компании планируют умеренные индексации зарплат в 2026 году. В ЦБ зафиксировали важный перелом на рынке труда: напряженность с кадрами начала спадать. Опросы показывают, что все меньше предприятий жалуются на нехватку персонала, которая была острой проблемой последних лет.