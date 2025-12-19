Центробанк сделал прогноз о росте зарплат в 2026 году Центробанк РФ ждет умеренного роста зарплат в 2026 году

Российская экономика сохраняет устойчивый рост, поэтому компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году, сообщается в пресс-релизе Центробанка РФ. Этот прогноз позволил регулятору снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Это уже пятое смягчение денежно-кредитной политики подряд.

Внутренний спрос в России по-прежнему на высоком уровне, который подпитывают растущие доходы населения, доступность кредитов и государственные расходы. Регулятор зафиксировал важный перелом на рынке труда: напряженность с кадрами начала спадать. Опросы показывают, что все меньше предприятий жалуются на нехватку персонала, которая была острой проблемой последних лет.

Из-за стабилизации кадрового вопроса в 2026 году ожидается замедление роста доходов граждан. ЦБ прогнозирует, что бизнес перейдет к более сдержанной индексации зарплат по сравнению с «бумом» 2023–2025 годов. Однако текущие зарплаты все еще растут быстрее, чем производительность труда, а уровень безработицы в стране сохраняется на минимальных исторических значениях. В целом ЦБ рисует картину постепенного охлаждения перегретого рынка: инфляция отступает, а бизнес адаптируется к новым условиям без необходимости экстремально повышать расходы на оплату труда.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что возможное снижение ключевой ставки будет говорить об уменьшении темпов инфляции, что является позитивным сигналом для экономики. Тогда он говорил, что регулятор может понизить ставку до 15,5% годовых.